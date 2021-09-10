美、歐、中國、台灣等各國政府傾力支持電動車產業，催化電動車時代加速到來！電動車產業長達20年百兆級商機令人引頸期待，但投資人想問的是該如何入手、如何挑選投資標的，才能真正抓對全球長線爆發商機？

法人認為，選對趨勢外，還須選對標的，國際品牌廠往往是引領產業革命的先驅，不僅公司接單、獲利受惠多，股價表現也多呈現領漲，甚至還可能走出長達十年以上的股價噴發行情，以過往掀起智能手機熱潮的全球手機龍頭廠蘋果（Apple）為例，iPhone自2007年問世以來引發全球換機潮，蘋果至今股價翻漲45倍，漲勢驚人。

國泰全球智能電動車ETF（00893）基金經理人游凱卉表示，電動車是一種從無到有，從根本改變產業的過程，在投資邏輯上，投資人宜更積極的擁抱正在黃金成長期的領導性品牌廠。同樣以蘋果公司（Apple）的產品iPhone為例，根據研究指出，其約新台幣5萬元的售價中，供應鏈廠獲得的金額約1.5萬，而其他的3.5萬，也就是約七成的利潤，都是屬於品牌廠蘋果本身。

這也說明了為何蘋果近五年股價成長逾477％，而反觀主要代工蘋果手機的台灣廠，如鴻海、廣達、仁寶等，近五年的股價漲幅則僅在20％~70％左右，因此現階段投資人若要投資電動車，宜將眼光放長，關注如特斯拉、蔚來汽車等純電動車領導品牌，並長期持有，若只留意台灣供應鏈廠商，有可能錯失產業爆發過程中的大贏家。

游凱卉補充，電動車引領汽車業走進新時代，市場很可能仍會逐現出現大者恆大的現象，而龍頭指標廠會更容易取得先佔優勢。例如特斯拉最新款的Model Y今年八月交車一週後，該車隨即空降成為挪威最暢銷車款。此外因品牌大廠握有龐大資金，且具有壓低生產成本甚至有拉高售價的能力，獲利較不受景氣影響，如特斯拉近期公布第二季電動車事業營收突破102億美元、中國電動車大廠蔚來第二季營收年增127％至13.1億美元等，皆出現不畏疫情，獲利優於預期的情況。

法人認為，投資人可透過指數型投資參與全球電動車趨勢，觀察ICE FactSet全球智能電動車指數，成分股鎖定電動車及相關供應鏈的全球龍頭廠，預估2022年每股盈餘（EPS）成長率有望成長25.02％，增幅完勝標普500指數的16.63％。整體來看，目前的電動車領導品牌廠，應有望循蘋果模式出現長達十年以上的爆發行情，建議投資人可透過長線分批佈局存ETF的方式，抓住電動車長線商機。

(時報資訊)