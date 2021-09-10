【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】開發全球很夯的要塞英雄堡壘之夜(Fortnite)電玩遊戲業者Epic Games，已要求美國蘋果電腦重新恢復其Fortnite開發者帳號，同時，Epic也打算在韓國重新推出使用iOS作業系統的Fortnite。至於付費方式，消費者可選擇使用Epic或Apple方式來支付。

這家美國線上電玩開發商表示，將再次發表Fortnite的iOS版本，根據韓國新法，可以自行選用Epic或Apple系統來付費。同時，全球也正摒息以待，看美國法院如何判決Epic告蘋果涉及違反反托拉斯法，也就是不滿蘋果壟斷的訴訟。

2020年，Epic為避免被蘋果抽取約3成佣金，於是在蘋果商店(App Store)上架的Fortnite電玩遊戲中，Epic使用自己付費系統來規避。後來被蘋果發現後，Epic被告知此舉有違蘋果內規，於是Fortnite慘遭下架。

因此，Epic Games一個不滿就狀告美國法院。

8月底，韓國國會通過一條電信商業法，其中就是禁止包括蘋果在內的APP商店業者，強迫這些軟體開發者一定得使用APP商店所規定的支付系統。也就是日後，APP商店業者無法再像過去一樣，坐享抽取開發者豐厚的佣金。

結果沒兩天，蘋果就表示將開放Netflix等一些APP，當消費者要付款購買或使用時，可選擇要用蘋果或這些店家自己的支付方式。

(時報資訊)