屬於台北市蛋白區塊的南松山老舊住宅多，也有宮廟、夜市等較不利居住環境的條件，區域房價發展受阻，觀察當地走精品高價套房特色的「翔譽101」，今年僅一戶出現平盤轉手，其餘有同戶交易資訊一致賠售，賠最多的是8樓戶，今年以1728萬元出售，屋主持有7年賠了417萬元；而同樣是8樓的另一戶，今年以1550萬元脫手，屋主同樣持有7年賠了320萬元，是今年到目前為止該社區賠售最慘烈的兩戶，其餘見賠售戶也賠了82~299萬元，狀況相當不妙。

全球居不動產情報室總監陳炳辰指出，「翔譽101」在2014年交屋時期的單價多在95~130萬，身價不斐，然而近年已無百萬身價，均價落至8、9字頭，且先前早傳賠售利空，區域賣相又不佳，社區戶數135戶亦偏多，居住品質難以控制，周邊也沒有高價小宅發展空間，難讓社區房價抗跌，且租屋價碼因精品小宅訴求來到2~3萬元，招租難度不低，投報率亦會因社區行情偏高而降低，自住、投資兩棄守。

陳炳辰表示，南松山雖有捷運站點，採買飲食也屬便利，但老舊社區過多，包括鄰近的南港、信義區塊的市容都不新穎，交通路線也紛雜，還有高架橋墩，且區域內的夜市、宮廟對於居住環境有其影響，房價長期不振，而租售均屬高價的小宅產品，本為學區或蛋黃區才有機會讓高價客群買單，進而聚集拉抬身價，然而該處無此優勢，遂演與房市熱況脫節的平行時空窘況，亦讓所謂小宅低總好入手創造投資熱潮，轉為推升房市的說法難一概而論。

(時報資訊)