【時報-台北電】台北股市櫃買市場11:00，加權指數213.60點，漲1.83點；總計353家漲、265家跌、103家持平；委買6788846張、委賣4377757張；總成交值508.30億元。

(時報資訊)

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