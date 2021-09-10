【時報-台北電】台北股市集中市場11:00，加權指數17416.57點，漲112.24點；總計612家漲、246家跌、109家持平；委買26627392張、委賣18240748張；總成交值1411.50億元。

(時報資訊)

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