投資規模上看350億元，可望創造4,000個就業機會的高雄亞灣「特貿三」招商，將在9月27日截止投標，高市府邀集高雄地方檢察署、法務部廉政署、台灣透明組織，召開「多功能經貿園區特貿三都市更新事業實施者案」廉政平台聯繫會議，將針對評選會議、風險控管及企業誠信等面向研析探討，事先杜絕不當壓力干擾，讓投資者公平公正投標，促進民間參與公共建設。

高雄都發局長楊欽富10日表示，「特貿三」都市更新事業實施案，為亞灣區推5G AIoT創新園區最核心的區域基地，緊鄰市立總圖、高雄展覽館、中鋼總部及高雄軟體科學園區，也鄰近海音中心、高雄港旅運中心、水岸輕軌等公共建設，開發前景看好，南北基地合計1.6萬坪，是高市府與國營事業台電公司合作，首宗的大型公辦都更招商案。

楊欽富指出，由於涉及開發規模及投資權益眾多，希望透過廉政平台運作，跨域整合檢、廉、專家學者、廠商及利害關係人，強化機關辦理過程公平、公正、公開，促使整體招商更加透明順暢，是高雄公辦都更首件廉政平台運作案例。

高雄地檢署主任檢察官劉穎芳說，政府招商案資訊務必完整、公開，實現行政透明，避免外界質疑私下黑箱運作，降低不當力量干擾，使公務員安心依法執行職務。

都發局表示，針對日前有其他招商案，遭質疑評選委員利益衝突的問題，專家學者都有提供相關意見及作法，特貿三都更評選委員招商之前，已於營建署網站公開名單，能避免類似爭議，同時事先告知評選委員權責，共同維護評選機制及品質。

(時報資訊)

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