振興五倍券將於10月上路，有別於去年三倍券將電商通路排除在外，今年將納入國內電商網購平台，國內綜合電商如網家（8044）、momo富邦媒（8454）等都將納入。帶動網家10日早盤股價強勢勁揚，盤中一度勁揚逾9％達123.5元。

行政院拍板五倍券，有鑒於國人消費習慣改變，加上疫情期間，許多實體店面與餐廳都透過電商通路、外送平台維持營運，因此行政院決議，今年綜合電商若在首頁設立專區、提供廣告優惠、免上架費、降低手續費等優惠，即可納入五倍券使用範圍，目前包括幾家大型電商平台都將納入。

目前電商平台針對五倍券推出的優惠，包括如網家推出減收平台費用、開店行銷獎勵金、免費廣告行銷、消費回饋抽獎等。蝦皮購物則表示，將配合五倍券政策規劃「五倍券專區」，會以最有效行銷資源協助堆廣、並提供優惠與運費補助，跟全民一起支持在地中小型店家、小農與庇護工場。五倍券專區詳細的優惠資訊，也會盡快跟大家分享。

法人看好，網家物流近期已經調整完畢並已於6月時恢復24小時到貨，加上又有五倍券將在10月上路，以及疫情近期拉警報、傳統電商旺季即將來臨等效應帶動，預期網家第三季、第四季營收、獲利將還有上攻空間。

(時報資訊)

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