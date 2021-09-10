經濟部統計處10日公布製造業投資及營業收入變動，今年第2季製造業國內固定資產增購為4,291億元，創歷年同季新高，季增4.7％，年增24.5％，主因全球經濟復甦，電子零組件業、化學材料業及機械設備業等積極擴充產能及升級製程設備，以因應市場需求。

第2季製造業營業收入(含海外生產之收入) 7兆9,092億元，為歷年同季新高，季增9.1%，年增23.9%，主因5G、高效能運算及車用電子等新興應用拓展，以及智慧行動裝置及遠距應用設備需求延續，引領資訊電子產業營收續強，加上全球經貿穩定成長，化學、鋼鐵、機械、汽機車等各主要傳統產業營收年增幅均逾二成

展望未來，半導體大廠持續投資擴產，帶動國內外供應鏈廠商深化在臺投資，加上臺商回流擴廠及增購設備計畫賡續執行，以及離岸風電產業鏈在地化逐漸落實，可望支撐我國製造業投資續呈成長。

二、固定資產增購

●按固定資產型態分：110年第2季以機械及雜項設備增購占80.2%最多，年增26.8%；其次為房屋及營建工程占18.9%，年增16.4%。

●就行業別觀察1.電子零組件業：第2季固定資產增購2,854億元，占製造業之66.5%居各業之冠，年增32.5%，主因高效能運算、5G及車用電子等相關應用晶片需求殷切，帶動部分晶圓代工、印刷電路板及記憶體等廠商持續投入先進製程及擴增產能所致。2.化學材料業：增購260億元，年增34.3%，增幅為103年第2季以來新高，主因部分石化廠商進行環保改善工程及製程優化，加上因應電子化學品需求成長及持續發展高值化產品，擴建廠房及增購機械設備。3.電腦電子產品及光學製品業：增購137億元，年增8.6%，主因終端電子產品需求強勁，廠商新建廠房及擴增產能因應。4.金屬製品業：增購123億元，年增15.9%，主因部分鋼廠進行擴廠工程，以及離岸風電業者持續興建廠房及增購設備所致。5.機械設備業：增購112億元，為歷年單季新高，年增37.3%，主因半導體業者積極擴產，帶動半導體設備供應廠商新建或購置廠房設備所致。6.基本金屬業：增購107億元，年增13.7%，連續七季正成長，主因鋼市熱絡，部分鋼廠擴建廠房及增設產線所致。

(時報資訊)