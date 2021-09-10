台灣金融研訓院 10日公布最新台灣金融風險指數（TAIFRI），顯示2021年8月TAIFRI指數99.0，較7月進一步上升0.2，今年以來多數期間呈現較去年底上升。

台灣金融研訓院董事長吳中書表示，短期來看，台灣金融市場有三項需特別關注的風險，包括：1、變種病毒DELTA導致疫情再起，2、通膨現象嚴重，使得歐美表態考慮縮減購債，接下來幾個月就會發生，新興開發中國家已開始升息，市場金流不再一直寬鬆下去；3、資本市場大幅震盪，金融市場受到衝擊。

8月TAIFRI指數上升，金研院認為，主要是國際疫情及政經情勢變數增。從四大構面來看，第一構面「資產評價壓力」風險下降0.2，第二構面「非金融部門的穩定度」風險上升0.4，第三構面「金融部門的穩定度」風險持平，第四構面「傳染與蔓延」風險上升0.3。

其中，已居高風險位罝、8月還持續上升，以第四構面「傳染與蔓延」為最。金研院分析，主要是來自海外市場，市場風險主要升高來源為中國大陸市場，房地產恆大集團財務危機延燒，中國監理單位為維持市場秩序所進行的干預措施，驟然左右了許多產業的未來發展，更衝擊金融市場的穩定，8月中國大陸恐慌指數一舉突破2020年6月以來新高。信用風險方面則因為變種病毒的擴散，資金寬鬆措施暫時無法告一段落，包括美、歐、日信用違約指數皆已大幅回落到2020年3月疫情大爆發前的水準，然而相較於美、歐、日，除日本以外的亞洲國家信用風險則仍明顯偏高。

(時報資訊)