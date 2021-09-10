【時報記者張漢綺台北報導】針對裁撤動力機械部門，群電(6412)表示，動力機械部門多年來處於虧損，為落實精實聚焦，因而決定進行組織調整，結束動力機械部門後，對公司營運及業績將有正面助益。

儘管全球新冠肺炎疫情延燒，缺料問題亦干擾電子產業供應鏈，受惠於遠距生活帶旺NB需求，且智慧樓宇營運漸入佳境，群電今年上半年稅後盈餘達12.39億元，年成長50.91%，每股盈餘為3.17元，累計前8月合併營收達260.66億元，年增18.27%。

除原本業務表現亮眼，群電積極拓展新產品線，耕耘已久的4000瓦伺服器電源亦正加緊進度，目標於年底前量產，市場關注的衛星通訊電源新產品已準備就緒。

群電業績表現亮眼，今天卻傳出公司決議裁撤大陸及台灣動力機械部門員工，引發外界關注。

據了解，動力機械部門主要生產馬達，整個事業單位過去5年多，每年花費約2億元到3億元，但年營收不到2000萬元，經過評估後決定裁撤。

群電表示，結束動力機械部門預估實際影響台灣員工人數約80人，公司儘量媒合該部門員工轉任集團內部職缺，資遣亦會依據勞基法從優處理，結束動力機械部門後，對公司營運及業績將有正面助益。

展望第4季，由於重要IC供應商的支援，群電預估，第4季料況會比第3季再改善一些，而2022年農曆春節落在2月1日，客戶節前備貨有望在今年12月提前展開，預期第4季營運將有機會淡季不淡。

(時報資訊)

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