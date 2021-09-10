中鋼董座翁朝棟日前透露，今年是中鋼（全名：中國鋼鐵）建廠50年來最好的一年，且第4季獲利持續看好。財信傳媒董事長謝金河提到中鋼成立於1972年，是蔣經國十大建設留下的禮物；當年由馬紀壯當董事長，趙耀東出任總經理，因為「中國」兩個字被我們拿來使用，後來大陸成立的大鋼廠都以地方命名，例如，寶山、馬鞍山、山東、重慶、河北和本溪等，成為別具一格的特殊個案。

翁朝棟在股東會用四個重點，說出中鋼的前景，包括今年是中鋼建廠50年來最好的一年；第四季獲利會「月來月旺」；全球碳中和，碳稅將催生高鋼價時代到來；明年會比今年好很多。

今年是中鋼公司峰迴路轉的一年，中鋼在鋼價殺戮中虧損了4個季度，直到去年4Q才轉盈，這一季賺52.45億，把前三季賠的賺回來，帳上免於出現虧損。今年獲利果然「月來月旺」，中鋼每個月獲利像阿拉伯數字字在跳動，3月起形成「5、6、7、8、9⋯」的律動，6月賺83.06、7月90.84億元。

謝金河在臉書發文表示，今年前7月，中鋼已大賺442.86億元，如果每個月都增加，中鋼公司今年稅前獲利可能超過900億元，這是一個不可思議的數字，也回應了翁朝棟說的「半世紀建廠以來，最好的一年」的說法。

中鋼建廠後，獲利最好的一年是2007年，那時的董事長是江耀宗，後來交棒給林文淵，那年中鋼税前賺616.52億，稅後純益512.64億元、EPS4.44元，中鋼的股價漲到54.4元。今年中鋼若税前賺900億，稅後也會超過600億，這會是最好的一年。

謝金河指出，這些年，中國全力加大鋼鐵生產力道，世界前10大鋼鐵廠，中國囊括7家，中鋼的1400萬噸只能排在25名。單是寶鋼產能就高達1.15億噸，中國生產的鋼品最大逾11億噸，把全球鋼鐵業打趴了。

「從2007年到去年，全球鋼鐵業都在昏天暗地的殺戮中，過去十幾年，中鋼公司獲利很少超過200億元，今年卻大爆發，這是因為市場供給與需求出現大變化。」

謝金河分析，從供給方來看，中國為了碳排放，上半年減產6000萬噸，出口退稅取消，而且對出口鋼材加徵關稅，俄羅斯也跟進，日本老舊鋼廠也積極減產。而需求方，美國開啓百年基礎建設計畫，美國的熱軋鋼捲每公噸漲到1900美元以上，今年台灣外銷接單，基本金屬每月都成長七、八成，這是美國需求帶動。一方減產，一方需求大增，這形成鋼鐵市場的大時代，中鋼搖身變成大受益者。

(時報資訊)

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