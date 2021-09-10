【時報記者郭鴻慧台北報導】全球時尚窗簾業者億豐(8464)繼今年首季調漲產品價格後，7月再度上調售價，目前市場需求仍佳，訂單超出產能，再加上目前客戶庫存偏低，雖然還有海運吃緊的因素干擾，但法人仍看好2021下半年及2022年的獲利率表現會越來越好。

億豐在2021年首季調漲產品售價，反映原物料成本攀升，7月起再喊調漲，客製化、固定尺寸產品價格將分別調漲3~7%、逾10%。目前市場需求超越產能，億豐第3季手上仍有未消化的訂單。由於PVC價格在2021年第2季觸頂回落，7月起公司調漲產品價格，法人看好，2021年下半年獲利率將逐步改善，受惠客製化產品比重提高優化產品組合以及市佔率持續擴大，將帶動億豐未來兩年的整體獲利表現。

億豐原本今年柬埔寨廠的員工數將增至5,500人，但疫情復發使得招工延宕，因此，固定尺寸產品客戶的庫存依舊低於平均水準。而在墨西哥新廠方面，目標今年底前要再擴編至500人，並決議投資1,500萬美元在墨西哥設立第二座廠房，希望能在2022年Q4完工，最高將可容納1,000名員工，並降低運輸成本，同時縮短產品交期，長期來看，也有助提升獲利能力。

展望2021下半年，億豐表示全球運力短缺，正使公司面臨嚴苛的跨國調度、交期拉長及運費高漲多重挑戰。新開設的美國德州輕組裝線，已於第2季開始挹注，稍減衝擊。億豐還積極擴大墨西哥客製化窗簾產能，多方利用短鏈，因應全球運力短缺。至於平價的固定尺寸窗簾，雖柬埔寨疫情，暫不影響營運，億豐仍密切關注，當地疫情是否惡化，所可能帶來的招工、產能不足風險。億豐也表示，客製化、固定尺寸窗簾的售價，會在下半年進行調整，以部分紓解成本上升的不利壓力。

(時報資訊)

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