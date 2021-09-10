人民幣兌美元中間價10日報6.4566元，升值49個基點。上一交易日中間價6.4615元，上一交易日官方收盤價6.4572元，上日夜盤收報6.456元。
香港信報報導，中國人民銀行10日公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，10日公開市場展開人民幣（下同）100億元7天期逆回購（附賣回）操作，中標利率仍持平於2.2％。
這是進入9月以來，逆回購規模連續第8日維持在百億，繼續完全對沖當日到期。6日當周則淨回籠800億元。9月之前一度連續5日的淨回籠，使9月迄今的累計淨回籠量達到2,000億元。
據路透統計，6日當周公開市場逆回購到期總額為1,300億元，其中前兩天各500億元，後三天各100億元。
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