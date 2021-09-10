華新拜電力線纜、銅材及不鏽鋼銷售量增加，反映國際銅及鎳價相對去年大漲而調漲報價，8月及前八月合併營收，雙雙創近3年同期新高。印尼鎳生鐵廠下半年開始量產，貢獻營收及獲利，電力線纜、銅材及不鏽鋼銷售穩定，下半年整體營收及獲利，可望優於上半年。

英國倫敦金屬中心（LME）8月三個月銅期貨及現貨一度跌破9,000美元大關、下探8,900美元，還好月底守穩9,300美元以上，8月銅材及電力線纜計算售價係以7月LME銅均價9,433美元計價，相對去年同期6,353美元，漲幅48.48％。7、8月也持續調漲不鏽鋼報價，造就華新8月合併營收134.2億元，年成長51.63％；前八月合併營收959.22億元，年增幅35.33％。

華新9月連續第5個月調漲不鏽鋼盤元價格，304系列、200系列及400系列每公噸各調漲新台幣3,000元，外銷報價依據區域不同，每公噸調漲120～150美元。電力線纜及銅材價格報價相對去年同期也是居高不下。

華新已在日前法說會預告，全球景氣熱絡，基礎建設爆發，不鏽鋼不管銷量及價格都成長，華新對第三季不鏽鋼事業展望很樂觀，在手訂單1、2個月，第四季不鏽鋼很穩健，下半年營運會比上半年更好，有機會再向上成長。

(時報資訊)

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