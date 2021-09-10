日企來台第一上市的IKKA-KY（2250）自結，8月合併營收2.96億元，年增僅約1％，迥異於先前各月營收大幅成長的景況，公司解釋，係因日本8月為盂蘭盆節連假，工作日較短所致。IKKA累計前八月合併營收24.87億元、年增14.03％。

IKKA表示，自在台IPO以來，因應日系汽車營運成長及電動車加速拓展，致使關注重點都在汽車相關產品；而IKKA另一主力業務－家電產品營收占比亦達20％，產品為近年很夯的免治馬桶，IKKA長久均為日系高階免治馬桶零組件供應商，受惠於疫情，為減少感染機率，非接觸式經濟商機大爆發，因此高階感應式免治馬桶需求大幅增加，也將為IKKA營運帶來一定之貢獻，年底能持續挹注營收。

依據Technavio市場調查公司研究報告，全球2024年智能馬桶之市場規模為7億美元，其中75％會集中於亞太地區，尤其是日本及中國大陸。由於大陸市場近年來對於免治馬桶需求也不斷提升，新聞也常報導大批觀光客前往日本購買馬桶便座，顯示日本便座的高品質印象。

此次IKKA攜手美商矽磊科技公司（NeuronBasic），看準智能家電大幅成長需求，以美商矽磊科技的AI智能晶片NB1001搭配IKKA嚴謹高品質製造工藝，透過美日結合方式，搶攻大陸智能家電市場，並以IKKA擅長的免治馬桶產品為首個合作開發項目。

IKKA指出，現有最先進的免治馬桶各項自動功能，大多利用紅外線、毫米波雷達進行感測，但於實際使用中，容易受到外在環境造成訊號干擾。而矽磊科技公司利用AI晶片NB1001的學習功能，於多項感測（手勢、動作）、節能等發揮更多自動應用功能，後續再拓展至其他不同領域的智能家電產品。

矽磊科技2017年於加州成立，主要專注於AI人工智能IC設計，透過領先的AI邊緣計算智能IC方案，利用內嵌的影像感測器，提供低功耗與低成本優勢的單晶片IC，實現獨立運行偵測、追蹤及識別的能力，為邊緣計算領域，最具成本競爭優勢並滿足未來高度需求Ai技術的產品應用效能優勢。目前矽磊科技也基於此一目標，開發出NB1001AI晶片，並開始應用於各項人工智能領域，期待透過，集影像傳感器、數字信號處理器、人工智能、神經網絡及深度自我學習的單芯片設計方式，協助全世界增加未來AI普及應用的覆蓋率。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意