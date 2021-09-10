【時報-盤中焦點股】1.世界(5347)：8月營收再創高，晨盤股價續漲近5.5%。
2.第一銅(2009)：本周外資偏多操作、8月營收年增58.87%，加上昨期銅收漲138.5美元，激勵盤初股價急漲逾7%，飛過5日線、挑戰季線。
3.中鴻(2014)：8月營收創高、前8月年增46.24%，昨外資反手買超4900張，帶動盤初股價漲逾4.5%，躍過月線。
4.運錩(2069)：8月營收再創高、Q3續旺，加上昨外資擴大買超2684張，激勵盤初股價續漲逾3%。
5.燁興(2007)：8月營收年增51.38%，獲外資連兩日買超，加上期鎳觸7年高點，今早股價漲逾4%，重回30關、5日線上。
6.世紀鋼(9958)：8月營收連兩月創高，昨外資反手買超655張，帶動盤初股價彈升逾3%，觸及月線。
7.和大(1536)：8月營收年增近五成，改寫近33月新高，未來營運保持樂觀，昨外資回補買超105張，今早放量強漲逾5%，衝過5日線、月線。
8.嘉里大榮(2608)：衝刺醫藥、高科技物流，惟外資再度轉賣超，早盤漲多休憩，下滑跌近7%。
9.同欣電(6271)：財報、前景可期，砍單雖獲投顧法人力挺，然昨投信、自營商仍賣超，晨盤一度跌近2%，但承接力道不弱。
10.敦泰(3545)：最強8月，Q3營收攻頂，晨盤力漲逾3%。
11.王品(2727)：五倍券、中秋商機點火，外資連3日買超，股價上攻逾3.5%。
12.鴻名(3021)：8月營收年增近3成，外資力挺，晨盤衝上23.25元漲停價。
13.瀚宇博(5469)：傳統旺季，H2展望正面，早盤上漲逾3.5%。
14.世芯-KY(3661)：上月營收年增22.69%，漲風再起，股價強漲逾8%，重返5日線。
15.廷鑫(2358)：8月營收年增71%，連3月創同期新高，早盤漲逾4%、重返短均。
16.力山(1515)：8月營收年增45%，早盤漲逾2.5%，收復短均、月線。
17.華新(1605)：8月營收年增51%、下季更旺，早盤放量漲2.7%，拿回短均、月線。
18.精剛(1584)：全年展望樂觀，盤初一度勁揚5.5%、改寫前高，但反壓旋即增強。
19.群創(3481)：8月營收維持高檔，Q3獲利不淡，晨盤反彈逾2%，站穩五日線。
20.友達(2409)：今年可望個季度全面獲利，早盤帶量上攻2%，進逼月線。
21.國精化(4722)：8月營收為4.04億元，年增30.31%，繼昨日亮燈攻頂後，早盤續衝高4%，站上逾10年高價。
22.儒鴻(1476)：最壞情況已過，獲外資攜手相挺，晨盤放量彈漲4%，一舉站上600元、季線與半年線。
23.致振(3466)：無懼遭列警示股，股價連3日觸頂，登1年半高。
24.盟立(2464)：8月營收年增12.33%，法說下周登場，獲買盤搶先卡位，晨盤放量觸頂，攻克季線。
25.鼎炫-KY(8499)：雙引擎點火，8月營收創新高，今聞訊大漲4%，重返5日線。
26.中華化(1727)：昨獲外資買超1132張，卡位今日法說行情，早盤續攀揚5%，強攻逾10年高價。
27.新興(2605)：BDI指數止跌回升，早盤一度上揚逾2%。(編輯整理：李慧蘭)
(時報資訊)