配合行政院即將推出的振興五倍券，各部會同步推出8大加碼券，加碼刺激消費，其中經濟部針對餐飲、夜市、市場店家推出500元「好食券」加碼，「先搶先贏」，民眾只要綁定數位五倍券，前400萬名就可以獲得。至於其他7大加碼券目前仍採登記抽籤制，後續若有變動會再說明。民眾在預定或綁定五倍券時(五倍券官網預計9月22日起開放登記)，可直接勾選想參加哪些加碼券抽籤。

此次五倍券官網網址應為「5000.gov.tw」，但網站仍在建置中，各部會則將陸續公布抽籤時間等細節。以下為《中時新聞網》整理8大加碼券面額、如何領用的方式，讓讀者輕鬆掌握最新資訊：

●藝FUN券

◇須抽籤

◇文化部表示，配合行政院五倍券及共通平台規則，有關詳細登記、抽籤、時程等，將在下週召開記者會統一說明。

◇數量：發行300萬份，包含數位240萬份、紙本60萬份

◇面額：600元

◇使用範圍：博物館、地方文化館、社區營造場域、文化資產保存場域、工藝創作銷售場域、音樂、藝文展演空間、文創園區、文創聚落、書店（出版社）、唱片行、樂器行、電影院、藝文展演預購票券電商平台等。

●農遊券：須抽籤

◇數量：146萬份

◇面額：888元

◇使用範圍：休閒農業、觀光魚市、森林育樂等

●動滋券：須抽籤

◇數量：200萬份

◇面額：500元

◇使用範圍：運動健身及賽事觀賞

●客庄券：須抽籤

◇數量：40萬份

◇面額：500元

◇使用範圍：可用於「指定店」標章的餐廳、民宿等客庄觀光及文創

●國旅券：須抽籤

◇數量：120萬份

◇面額：1000元

◇使用範圍：旅行社、購買旅遊相關產品

●i原券：須抽籤

◇數量：10萬份

◇面額：1000元

◇使用範圍：原住民店家產品服務，如手工藝品、餐飲、農特產品等

●地方創生券：須抽籤

◇數量：20萬份

◇面額：500元

◇使用範圍：用於地方創生事業相關業者

●好食券：不須抽籤！採「先綁先贏」辦法，只要是前400萬位綁定數位券者，都可獲加碼500元

◇數量：400萬份

◇面額：500元

◇使用範圍：餐飲、夜市、市場店家

(時報資訊)