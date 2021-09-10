華碩（2357）持續強化在AIoT智慧物聯網的服務量能，旗下智慧物聯網ASUS IoT團隊推出「人工智慧視覺軟體工具包」與「人工智慧波形異常分析應用軟體」兩大解決方案，能較傳統AI專案建置導入流程節省80％開發時程，為產業用戶打造兼具高效、方便與安全的工作及營運環境。

其中，「人工智慧視覺軟體工具包」主要應用於金屬沖壓、塑膠射出及電子零件組裝等產業，透過光學及物理元件表現特性，讓AI學習瑕疵資訊與訓練模型，進而提高瑕疵辨識效率與精準度，如刮痕、壓傷、髒汙等，甚至還能分辨夾藏在同心圓、髮絲紋中的瑕疵，優化生產流程，同時更導入最新的異常檢測（Anomaly Detection）技術，能將過去耗費數小時的模型訓練時間，大幅縮短為數分鐘，滿足需要快速建模的應用需求。

「人工智慧波形異常分析應用軟體」則可針對動件產線，如大型風扇或馬達製造業者，檢測組裝品質時，讓AI學習運轉發出的振動波形，快速判讀品質是否達標，降低人耳或人為觸覺誤判，提升產品良率。

透過兩大AI人工智慧解決方案，能將複雜的人工智慧深度學習及數位訊號分析模型轉為簡便的軟硬體整合，產線品管人員在華碩AI專家建構的基礎下，即可依步驟自行導入，無須從零摸索或仰賴人工智慧公司費時開案，更較傳統AI專案建置導入流程節省高達八成的開發時程。

(時報資訊)

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