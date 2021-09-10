【時報記者莊丙農台北報導】IKKA-KY(2250)8月營收為2.96億元，年增約1％，主要日本8月為盂蘭盆節連假所致。IKKA-KY指出，因應日系汽車營運成長及電動車趨勢，公司加速拓展汽車相關產品；另一方面，IKKA-KY家電產品約占營收20％，也攜手美商矽磊科技(NeuronBasic)的AI智能晶片NB1001搶攻大陸智能家電市場，高階感應式免治馬桶預估年底前有一定營收貢獻。

Technavio市場調查公司研究報告指出，全球2024年智能馬桶市場規模為7億美金，其中75％集中於亞太地區，尤其是日本及大陸。由於大陸市場近年來對於免治馬桶需求也不斷提升，甚至吸引大陸觀光客前往日本購買馬桶便座。IKKA-KY與矽磊科技因應智能家電需求，以矽磊科技AI智能晶片NB1001搭配IKKA-KY嚴謹高品質製造工藝，透過美日結合方式，搶攻大陸智能家電市場，並以IKKA-KY擅長的免治馬桶產品為首個合作開發項目。

現有最先進的免治馬桶各項自動功能，大多利用紅外線、毫米波雷達進行感測，但於實際使用中，容易受到外在環境造成訊號干擾。而矽磊科技利用AI晶片NB1001學習功能，於多項感測(手勢、動作)、節能等發揮更多自動應用功能，後續再拓展至其他不同領域的智能家電產品。

矽磊科技2017年於加州成立，主要專注於AI人工智能IC設計，透過領先的AI邊緣計算智能IC方案，利用內嵌的影像感測器，提供低功耗與低成本優勢的單晶片IC，實現獨立運行偵測、追蹤及識別的能力，為邊緣計算領域，最具成本競爭優勢並滿足未來高度需求Ai技術的產品應用效能優勢。

目前該公司開發出NB1001 AI晶片，並開始應用於各項人工智能領域，期待透過，集影像傳感器、數字信號處理器、人工智能、神經網絡及深度自我學習的單芯片設計方式，協助全世界增加未來AI普及應用的覆蓋率。

(時報資訊)

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