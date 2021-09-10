【時報記者林資傑台北報導】工業電腦廠樺漢(6414)公布2021年8月自結合併營收74.06億元，月增6.53％、年增6.99％，續創同期新高，三大事業群貢獻分別為品牌通路41.4％、系統整合38.1％、設計製造20.5％。累計前8月合併營收573.08億元、年增達14.72％，續創同期新高。

樺漢表示，受惠後疫情時代消費生活習慣改變，5G、AIoT、半導體等終端需求暢旺，使台灣、歐洲、北美智慧的零售、金融、娛樂博奕、半導體產業客戶的設備需求提升，帶動設計製造的樺漢本體及系統整合營收顯著年成長，中和其他事業體因缺料遞延出貨影響。

樺漢指出，雖面對疫情造成原料及人工成本漲價、缺料等不確定逆風干擾，但多角化經營策略發揮關鍵效益，使8月營收仍展現良好成績單。其中，缺料部分發揮整合平台資源，將影響控制在一定範圍內，使訂單遞延出貨影響整體營收不到30％。

樺漢表示，7～8月品牌通路及設計製造事業體營收約86.1億元、仍年增近10％，按目前齊料率將在後續逐步出貨。公司將續整合平台優勢，維持原料庫存於一定健康水位，並與客戶商談轉嫁相關成本，盼效益逐步顯現，增添未來獲利動能。

展望下半年，隨著時序進入產業出貨旺季，樺漢預期有助自助結帳機、公益彩票機、智慧博奕機等出貨動能，帶動個體營運規模放大，配合品牌通路、系統整合在手訂單續創新高的添翼，致力達成全年獲利維持年成長目標。

樺漢董事長朱復銓先前法說時表示，下半年訂單出貨比（B/B Ratio）達1.6～1.7，雖面臨缺料逆風干擾，但三大事業體第三季營收均可望成長達雙位數，帶動下半年旺季營運逐季向上，預估上下半年營收仍可望維持往年4比6水準。

此外，樺漢私募發行15億元可轉債，引進聯發科及威盛為長期合作策略性投資夥伴，從傳統工業電腦進入第三世代的雲軟硬智慧平台，聚焦搶占智慧金融、零售、辦公、製造、物流、網通等6大領域的AIoT產品應用商機，相關效益顯現有望挹注整體營運更上層樓。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意