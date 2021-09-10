【時報-台北電】針對媒體報導動力機械部門裁撤之消息，群電(6412)說明，動力機械部門營收占公司合併營收低於0.1%，對公司營運無重大影響，已在集團內部進行工作媒合，後續會依據勞基法從優辦理。(編輯整理：廖小蕎)

(時報資訊)

#群電 #電子零件 #營運

個股觀測

優良
持平
注意

相關族群

延伸閱讀