【時報-台北電】台北股市櫃買市場10:00，加權指數213.13點，漲1.36點；總計363家漲、225家跌、95家持平；委買6472276張、委賣4004937張；總成交值356.79億元。

(時報資訊)

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