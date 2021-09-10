【時報-台北電】台北股市集中市場10:00，加權指數17367.59點，漲63.26點；總計617家漲、213家跌、103家持平；委買25241597張、委賣16763797張；總成交值929.29億元。

(時報資訊)

#台股 #集中市場

延伸閱讀