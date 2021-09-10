【時報編譯張朝欽綜合外電報導】歐股周四從盤中的低點彈升，跌幅收窄，收盤幾乎持平。如同市場普遍預期般，歐洲央行(ECB)表示，將在未來一個季度微幅縮減緊急債券的購買；顯見ECB對歐洲經濟復甦的信心。

　周四泛歐Stoxx 600指數收跌0.30點或0.06%，為467.57點。由於對ECB更強硬策略的擔憂，歐股在過去兩天已經下跌1.5%。

　歐元區對經濟敏感的銀行股上漲0.2%，房地產股上漲1.0%。

　ECB在採取象徵性措施去放緩緊急援助的同時，對於其下一個政策舉動並沒有給出提示訊號，包括如何取消1.85兆歐元的傳染病緊急購買計畫(PEPP)，該計畫也一直讓政府和企業的借貸成本保持在低水準。

Robobank分析師們在聲明中表示，ECB周四的會議證實了Robobank先前的預期，即PEPP即將在三月之後結束。話雖如此，但ECB為12月的會議保留了所有的選項；ECB避開使用「縮減購債」(tapering)這個詞，以及不指出PEPP(未來的)轉折點，這些訊息突顯了ECB想要保持彈性的希望。

　分析師認為，ECB將在12月前提出重大政策轉變計畫，並在2022年3月前逐步退出PEPP。

　英國富時100指數(FTSE 100)領跌，跌幅為1.0%。

　易捷航空暴跌10.2%，為Stoxx 600指數中表現最差的公司。該英國公司拒絕了威茲航空(Wizz Air)的收購邀約，決定自己從股東籌資17億美元，選擇自行獨自地對抗疫情。

　IAG集團跌1.1%，威茲航空跌1.2%，拖累了歐股的旅遊休閒股表現。

　隨著中國監管單位對遊戲類股票的新的審查壓力，對騰訊持有大量股票的Prosus下跌5.2%。

　歐洲的遊戲類股票，包括法國的育碧(Ubisoft)、瑞典的Embracer和芬蘭的Rovio皆下跌在1.6%和3.2%之間。

(時報資訊)

#歐股 #ECB #經濟復甦 #PEPP #縮減購債

主要市場指數

紐約道瓊
34879.38 -151.69(0.43%)
05:04
S&P500
4493.28 -20.79(0.46%)
05:04
Nasdaq
15248.25 -38.38(0.25%)
05:16
費半指數
3390.84 +13.15(0.39%)
05:16
日經225
30347.41 +339.22(1.13%)
10:35
南韓KOSPI
3129.21 +14.51(0.47%)
11:26
香港恆生
26122.05 +406.05(1.58%)
11:31
上證指數
3709.05 +15.92(0.43%)
11:30
深圳成指
14785.98 +87.45(0.59%)
11:30
英國FTSE
7024.21 -71.32(1.01%)
09/09
法國CAC
6684.72 +15.83(0.24%)
00:05
德國DAX
15623.15 +12.87(0.08%)
09/09

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