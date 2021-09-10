美國總統拜登鐵腕推行口罩令對抗疫情，9日宣布針對大眾運輸工具旅客拒戴口罩，聯邦運輸安全局（TSA）將加倍重罰，最高可罰款3,000美元（約台幣8.4萬）。

TSA表示，新的罰款規定10日（周五）起生效。在飛機、機場、火車、巴士及其他形式的大眾運輸工具內，旅客要是拒戴口罩，初犯面臨500到1,000美元的罰款，累犯罰金倍增到1,000至3,000美元。

拜登政府上個月才將航空、火車、巴士的聯邦強制口罩令，延長到明年1月18日。截至9月7日，聯邦航空管理局（FAA）接獲3,057起口罩相關的違規事件投訴。

(時報資訊)

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