【時報-台北電】美股四大指數昨夜跌多漲少，大陸A股三大指數今早開盤亦偏空，上證指數開低在3691.19點、下跌0.05%，深證成指跌0.17%、創業板指跌0.44%。盤初，券商股領漲，財通證券高開3.65%；煤炭、遊戲、電力等紛紛走弱。隨後滬指多頭回神反攻，指數重返3700點，為2月以來首次。
盤面上，白酒概念股飄香，山西汾酒漲逾3%，老白乾酒、皇台酒業、貴州茅台、五糧液等跟漲；水泥股續走強，上峰水泥、塔牌集團漲停，華新水泥、海螺水泥、福建水泥、萬年青等漲逾7%；景點旅遊股大漲，長白山、西藏旅遊雙雙漲停，桂林旅遊、天目湖、九華旅遊、張家界等亦強勢演出。(飲酒過量 有礙健康)(編輯整理：李慧蘭)
(時報資訊)
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