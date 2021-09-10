【時報-台北電】美股四大指數昨夜跌多漲少，大陸A股三大指數今早開盤亦偏空，上證指數開低在3691.19點、下跌0.05%，深證成指跌0.17%、創業板指跌0.44%。盤初，券商股領漲，財通證券高開3.65%；煤炭、遊戲、電力等紛紛走弱。隨後滬指多頭回神反攻，指數重返3700點，為2月以來首次。

盤面上，白酒概念股飄香，山西汾酒漲逾3%，老白乾酒、皇台酒業、貴州茅台、五糧液等跟漲；水泥股續走強，上峰水泥、塔牌集團漲停，華新水泥、海螺水泥、福建水泥、萬年青等漲逾7%；景點旅遊股大漲，長白山、西藏旅遊雙雙漲停，桂林旅遊、天目湖、九華旅遊、張家界等亦強勢演出。(飲酒過量 有礙健康)(編輯整理：李慧蘭)

(時報資訊)

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主要市場指數

紐約道瓊
34879.38 -151.69(0.43%)
05:04
S&P500
4493.28 -20.79(0.46%)
05:04
Nasdaq
15248.25 -38.38(0.25%)
05:16
費半指數
3390.84 +13.15(0.39%)
05:16
日經225
30347.41 +339.22(1.13%)
10:35
南韓KOSPI
3129.21 +14.51(0.47%)
11:26
香港恆生
26122.05 +406.05(1.58%)
11:31
上證指數
3709.05 +15.92(0.43%)
11:30
深圳成指
14785.98 +87.45(0.59%)
11:30
英國FTSE
7024.21 -71.32(1.01%)
09/09
法國CAC
6684.72 +15.83(0.24%)
00:05
德國DAX
15623.15 +12.87(0.08%)
09/09

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