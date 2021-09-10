台股加權指數10日開低在17,270.28點，在龍頭股中鋼（2002）挾量領漲下，類股在盤面走勢最強，早盤漲幅逾1.6％。電子股的指標股聯電（2303）多空激戰，早盤成交量已逾3萬張，暫居個股單日成交量第一。

但整體而言，指數呈現小漲，市場投資氣氛謹慎，成交量能持續萎縮，低量恐不利指數上攻力道。

美國上周初領失業金人數再度創疫情以來新低，且優於市場預期，然而疫情增溫帶來的經濟復甦疑慮仍壓抑美股漲勢，美股四大指數呈現跌多漲少，漲跌幅介於-0.46％至0.39％。

台積電ADR上漲0.65％，台指期夜盤上漲46點，漲幅0.27％，反彈有望延續，仍須留意中期均線賣壓壓抑漲勢。

國票投顧指出，台股9日開低走高，終場以紅K作收，雖然大盤似乎有止跌回穩跡象，然而觀察量能大幅萎縮，暗示市場追價意願不高，且由於上方累積大量賣壓，若未帶量突破，恐導致大盤根基不穩。

此外，目前KD值自高檔向下且開口放大，技術指標轉趨弱勢，再加上外資連兩日調節，雖然幅度不大，但買超不連續，市場缺乏主力資金點火之下，不易吸引買盤追價，因此，指數短線上難有突破性的進展，短線區間仍暫看17,100～17,650點之間。

操作上，建議待指數可挑選具題材且營收表現亮眼個股，作短線上的進出。

台股進入三角收斂區間，考量台股缺乏量能，再加上全球經濟復甦疑慮，恐壓抑指數上漲動能，所幸台股基本面應無虞，再加上低點持續墊高，有望作為台股第二道防線，屆時或浮現中長線買點。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意