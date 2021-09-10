審計部發現有2民眾涉利用小額發票1年內中獎高達2000次，主要是大量購買1元購物袋或是支付小額電信費、服務費等，涉套取發票獎金，為杜絕這類情形，財政部火速修法，明文規定以迂迴取巧手法，分散消費等不合常規交易方式，將不予給獎，已領取獎金者，所轄主管稽徵機關可具函追回。

審計部日前在「中央政府總決算審核報告」指出，依據財政部賦稅署提供的2019年11-12月至2020年9-10月等6期電子發票領獎清冊分析，中獎發票消費金額在10元以下者有89萬餘筆，中獎人數有67萬餘人。

進一步分析領獎人中獎次數後發現，有64人中獎次數超過百次，其中甚至有2人中獎次數超過2000次，共取得電子發票約40萬張，平均每天拿到上千張發票，檢視中獎逾百次的消費明細，發現多為大量購買1元塑膠購物袋、支付小額電信費或服務費、儲值小額遊戲點數等態樣，涉有利用小額發票套取統一發票中獎獎金情事。

對於有民眾利用分散消費或付款取得大量小額統一發票，財政部針對給獎辦法進行修法，近日預告「統一發票給獎辦法第15條修正草案」，增訂「以不合常規之交易或付款方式，分散取得大量小額統一發票者，不予給獎；已領取獎金者，所轄主管稽徵機關應具函追回其獎金。」，以加強杜絕這類案件發生。

(時報資訊)