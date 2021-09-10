【時報-台北電】根據中國外匯交易中心最新數據顯示，今日人民幣匯率中間價為6.4566元，較前一交易日升值0.49分。
中國人民銀行授權中國外匯交易中心公布，2021年9月10日銀行間外匯市場人民幣匯率中間價為：1美元對人民幣6.4566元，1歐元對人民幣7.6348元，100日元對人民幣5.8812元，1港元對人民幣0.83012元，1英鎊對人民幣8.9352元，1澳大利亞元對人民幣4.7577元，1新西蘭元對人民幣4.5879元，1新加坡元對人民幣4.8087元，1瑞士法郎對人民幣7.0439元，1加拿大元對人民幣5.0991元，人民幣1元對0.64230馬來西亞林吉特，人民幣1元對11.2935俄羅斯盧布，人民幣1元對2.1997南非蘭特，人民幣1元對181.19韓元，人民幣1元對0.56883阿聯酋迪拉姆，人民幣1元對0.58088沙特里亞爾，人民幣1元對45.8932匈牙利福林，人民幣1元對0.59470波蘭茲羅提，人民幣1元對0.9739丹麥克朗，人民幣1元對1.3334瑞典克朗，人民幣1元對1.3427挪威克朗，人民幣1元對1.30750土耳其里拉，人民幣1元對3.0866墨西哥比索，人民幣1元對5.0662泰銖。(整理編輯：廖小蕎)
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