全球電子產品領導者和連接創新者Molex莫仕，公佈了一項針對行動裝置製造商進行的調研，以確定影響行動裝置未來的主要趨勢和技術。調研結果顯示，行動裝置的外形規格、顛覆性功能和創新將會繼續發生演變，這些因素將會影響2026年製造的智慧手機、智慧可穿戴設備和其他行動裝置。

Molex莫仕微小型解決方案業務部門副總裁兼總經理Justin Kerr說，在展望那些有潛力改變我們各方面日常生活的產品時，行動裝置的未來最耀眼。不同的裝置組合和外形規格將會出現，以推動能在連通性方面改變生活的創新，從新的醫療保健應用程式和智慧家居中心到行動付款以及我們無法想像的可能性。

Molex莫仕委託Dimensional Research於2021年7月進行行動裝置的未來全球調研，通過篩選，對207名代表行動裝置原始設備製造商和供應商進行了問卷調查。提出了各種問題，以便確定未來行動裝置的功能和時間表，以及衡量5G和連線性創新日益成長的影響，還有阻礙整體進步的障礙。

調查參與者被問及一系列問題，以幫助描述2026年的典型智慧手機和行動裝置。雖然答覆提出了各種特徵，其中一些已經實現，但是其他特徵可能還遙不可及。因此，對於2026年典型行動裝置的描述莫衷一是。

最受期待的前五大顛覆性功能依序是自充電；全息或投影顯示器；完全可回收；環保，如防塵或防水；抗摔型顯示幕。清單中還包括可折疊裝置、彈出式照相機、健康生物感應器、可滾動裝置，以及裝置與顯示器的分離。時間會證明，哪些功能會在五年內獲得足夠的實際應用、市場動力和客戶吸引力，而達到標準化。

根據調研結果，外形規格（如螢幕大小、形狀等）也將在未來五年內演變。儘管90％的受訪者預計，行動裝置將會採用不同外形，但對於它們是更小、更大還是完全不同，目前尚無共識。近三分之二的受訪者認為，對新型可穿戴設備的需求將會增加，包括智慧服裝（40％）、眼鏡（33％）、耳機（29％）和手錶（29％）。三分之二的受訪者表示，等到2026年，一般消費者可能會有更多的專用設備。儘管如此，64％的受訪者認為具有整合功能的智慧手機將會盡量減少或取代對於平板電腦的需求。

受訪者也被要求對2026年製造的行動裝置中最具創新的五大功能進行排名。依次為資料連接（42％），其次是無線充電（36％）、照相機（33％）、Wi-Fi連接（28％）和內建揚聲器（28％）。此外，82％的受訪者預期，等到2026年，消費者將會從支持5G的行動裝置中受益匪淺。超快5G或mmWave在有望推動行動裝置製造顛覆的技術中排名第一（42％），其次是雙向無線充電、用於智慧眼鏡的光導纖維、帶有晶圓級光學元件的相機，以及奈米或微米級元件。

在行動裝置原始設備製造商及其供應商中，仍有技術挑戰可能會影響建設未來行動裝置的計畫。據調查參與者稱，最難解決的問題是5G網絡連接的性能（37％）、高速無線充電（37％）、電池壽命（36％）、永續性（35％），以及無法在微型或納米層級生產小型元件（27％）。

Molex莫仕在5G、mmWave、RF、訊號完整性、天線、電源、照相機和顯示技術方面具備成熟的專業知識，為整體移動設備生態系統提供關鍵連接。精密、批量製造和微型化使Molex能夠滿足不斷變化的市場需求，同時為領先的行動裝置製造商及其供應商提供目前可用的最小、最密集和最先進的連接器。

(時報資訊)