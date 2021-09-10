台股再遭Delta疫情變數衝擊，波段反彈的科技型ETF修正顯著，不過全球型5G ETF不受影響，在美、日股強勢表現帶動下，淨值續創掛牌以來新高，績效也勝過投資於台灣、中國單一國家的兩檔5G ETF。法人指出，全球型5G ETF的優勢在於分散風險，且完整參與各國家重點5G概念股的輪漲機會，因此長期表現有機會較投資單一國家更佳，是投資5G趨勢更適合的投資工具。

下週即將迎來蘋果新一代iPhone發表會，蘋果股價未演先轟動，過去一個月上漲6.2％再創新高，推升國內持有蘋果比重最高的元大全球未來通訊ETF(00861)淨值同創掛牌以來新高，反映5G投資熱度持續升溫。

元大5G ETF研究團隊表示，新一代iPhone雖還未正式亮相，但市場預期其將擴增對5G頻段規格的支援，從這樣產品策略可以看出，5G的發展已逐漸從初始建置期朝加速成長期發展，建議投資人可以積極參與這樣的趨勢型投資。觀察5G ETF表現，可以發現投資全球型相對單一國家型表現較佳，如元大全球未來通訊ETF、元大全球未來關鍵科技ETF(00876)，近六個月分別上漲14.17％、11.25％，成立以來漲幅逾50％，均遠勝台灣、中國單一國家的兩檔5G ETF。

法人建議，5G連網相關設備零組件可能來自美國、日本、台灣、歐洲等地的供應廠商，因此透過全球型5G ETF相對於單一國家更具分散投資優勢。同時也提醒投資人，在投資前可多觀察基金投資標的與績效，更能選到貼近全球5G趨勢行情的ETF。

據知名行動通訊研究組織GSMA預估，自2021至2025年全球電信營運相關廠商在5G上的資本支出上看9,000億美元，北美、大中華、亞太與歐洲分別為領先區域，在成熟國家率先投入後，接著就是全球進入加速成長，各區域雨露均霑，整體5G產業的經濟效應主要挹注期間將達逾10年。法人對此指出，5G發展是全面且有層次的，投資也應跟隨這樣的邏輯，從全球角度出發更有機會全面掌握5G成長趨勢。

(時報資訊)