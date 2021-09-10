生華科（6492）新藥開發展現能量！為了展現Pidnarulex（CX-5461），具備治多種癌症的潛力，進一步驗證其應用在特定突變基因包括BRCA1/2和PALB2的作用，生華科10日宣布，啟動一項多國、多中心的臨床試驗，並在加拿大收治第一位病患。

根據美國最新一份醫病指南指出，PALB2突變基因是繼BRCA1和BRCA2，第三大最重要的乳癌基因，具這項突變基因罹患乳癌風險和BRCA突變相同，也同樣有較高罹患卵巢癌和胰腺癌的風險，因此生華科希望這臨床試驗再次確認Pidnarulex在具特定基因缺損的癌症患者身上展現精準醫療特性，並有機會開發成跨癌種的創新標靶藥物。

生華科表示，PALB2基因已經被美國癌症遺傳學專家稱為BRCA3，攜帶此突變基因罹患乳癌風險提高四到六成，同時也增加罹患卵巢癌和胰腺癌風險；期待除了BRCA1/2，也希望在治療具PALB2突變基因的不同腫瘤患者有正面療效，展現一藥治多癌的創新藥物機制。

PARP抑制劑為第一代DDR機制藥物，迄今臨床上使用最大的挑戰是抗藥性的產生，超過四成具BRCA1/2基因缺損的病患對PARP抑制劑的治療沒有療效。DDR藥物在國際新藥市場炙手可熱，去年5月，必治妥施貴寶（Bristol Myers Squibb）豪砸6500萬美元的前金，與美國小生技公司Repare Therapeutics合作發展DDR藥物平台，以開發癌症用藥，總交易規模高達30億美金。

Pidnarulex（CX-5461）為新一代DDR機制，相較之下不容易產生抗藥性，且在多項臨床前研究，Pidnarulex（CX-5461）不論單獨用藥或是合併PARP抑制劑，皆具成為PARP抑制劑救援藥物潛力。根據Global Data統計，三個主要的PARP抑制劑在2019年的全球市場營收即達16.4億美元；根據Market Study Repost LLC.於今年三月發布的最新研究指出，預測全球PARP抑制劑於2021-2026年的複合年均成長率為32.8％，市場想像空間大。

(時報資訊)

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