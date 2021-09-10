美國總統拜登9日公布抗疫新計畫，擬藉由強迫施打疫苗遏阻疫情擴散，要求員工數在100人以上的企業雇主，規定員工接種疫苗，或至少每周接受Covid-19篩檢。

勞工部職業安全衛生檢查署（OSHA）打算在往後幾周，發布緊急臨時標準來落實上述新規定，將有8,000萬私人企業勞工受到影響。不守規定的企業，每次違規最高面臨1.4萬美元罰款。

員工去接種疫苗或打疫苗後出現不適副作用，企業雇主必須給予有薪假。

拜登簽署行政命令，規定聯邦政府行政單位員工及政府承包商須接種疫苗。接受美國聯邦醫療保險（Medicare）或聯邦醫療補助（Medicaid）的醫療照護機構員工也要打疫苗。

(時報資訊)

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