美國總統拜登9日公布抗疫新計畫，擬藉由強迫施打疫苗遏阻疫情擴散，要求員工數在100人以上的企業雇主，規定員工接種疫苗，或至少每周接受Covid-19篩檢。
勞工部職業安全衛生檢查署（OSHA）打算在往後幾周，發布緊急臨時標準來落實上述新規定，將有8,000萬私人企業勞工受到影響。不守規定的企業，每次違規最高面臨1.4萬美元罰款。
員工去接種疫苗或打疫苗後出現不適副作用，企業雇主必須給予有薪假。
拜登簽署行政命令，規定聯邦政府行政單位員工及政府承包商須接種疫苗。接受美國聯邦醫療保險（Medicare）或聯邦醫療補助（Medicaid）的醫療照護機構員工也要打疫苗。
(時報資訊)
34879.38
-151.69(0.43%)
05:04
4493.28
-20.79(0.46%)
05:04
15248.25
-38.38(0.25%)
05:16
3390.84
+13.15(0.39%)
05:16
30347.41
+339.22(1.13%)
10:35
3129.21
+14.51(0.47%)
11:26
26122.05
+406.05(1.58%)
11:31
3709.05
+15.92(0.43%)
11:30
14785.98
+87.45(0.59%)
11:30
7024.21
-71.32(1.01%)
09/09
6684.72
+15.83(0.24%)
00:05
15623.15
+12.87(0.08%)
09/09