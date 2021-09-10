【時報-台北電】美股四大指數昨夜僅費半獨紅，台股ADR相對強勢，而今早美股期指走高，日韓股市也跟上開高，惟韓股隨後翻黑走弱。台股昨在國際股市下跌、Delta攻陷社區的內憂外患情勢下，一度退守17100關、大跌142點，所幸晶圓雙雄陸續回神，加上五倍券刺激政策拍板，終場翻紅小漲33點、終結三連黑，但成交量驟降至2,469億元，今早多空持續較勁，三大期指首先聯袂開高，9月台指期開盤上漲62點、為17300點，但隨後大盤開低34.05點、為17270.28點。在台積電走弱之下，航海王、鋼鐵人再度挺身而出，隨後聯電也再度翻紅，多空於17300關下激戰。

主要權值股表現上，台積電(2330)開低在615元、矽力-KY(6415)開高為4,120元、大立光(3008)開高在2,615元、鴻海(2317)開平為107元、聯發科(2454)開高在903元、聯電(2303)開低為67.4元後翻紅，面板雙虎則開高走高。

美股周四雖有初請失業金人數再創新冠疫情以來新低利多，但拜登政府公布處方藥降價計畫讓醫療保健股臉綠，加上蘋果等大型科技股疲弱，四大指數僅費半指數獨紅，終場道瓊跌逾150點，連續第4個交易日收黑。道指跌151.69點，或0.43%，收34,879.38點；那指跌38.38點，或0.25%，收15,248.25點；標普500指數跌20.79點，或0.46%，收4,493.28點；費半指數漲13.2點，或0.39%，收3,390.8點。個股方面，莫德納漲7.81%、露露檸檬漲10.47%創高、蘋果跌0.67%、亞馬遜跌1.17%、安進跌2.40%、嬌生跌2.23%、默克跌2.04%、Nike漲1.64%、應用材料漲1.08%、美光漲0.83%；台積電ADR漲0.65%、日月光ADR漲3.24%、聯電ADR漲2.53%、中華電信ADR跌0.17%。

台股周四在國際股市疲弱、境內Delta疫情升溫的劣勢下，大盤一度下探至17122.95點，所幸聯電逆漲抗空，加上五倍券刺激經濟政策利多出爐提振多方士氣，臨收台積電再上演甩尾劇碼，終場大盤翻紅上漲33.84點、收17304.33點，終止連3黑，惟成交量大減至2439.65億元，創今年來最低量。籌碼面，外資連兩日賣超、續賣6.3761億元，投信買超3.3758億元，自營商賣超5.065億元，三大法人賣超8.06億元。

分析師表示，台股有望打出頭肩底型態，若能維持族群健康輪動架構，人氣可望逐步凝聚，在季線與月線區間整理，選股方面，以產業前景正向、營收與獲利成長，以及技術面力守月線或季線以上，並避開法人、主力同步賣超標的，逢拉回時分批布局。(編輯整理：李慧蘭)

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意