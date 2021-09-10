【時報-台北電】台北股市櫃買市場09:00，加權指數211.92點，漲0.15點；總計315家漲、131家跌、104家持平；委買947271張、委賣275601張；總成交值3.31億元。

(時報資訊)

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