【時報-台北電】台北股市集中市場09:00，加權指數17270.28點，跌34.05點；總計417家漲、173家跌、152家持平；委買3977901張、委賣1531573張；總成交值27.63億元。

(時報資訊)

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