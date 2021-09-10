時報-商情早報

1.美元回落，支撐周四紐約期金收1800美元。

2.NYCE：10月棉花跌0.64美分，每磅為94.56美分。

3.西德州原油下跌1.10美元，每桶為68.26美元。

4.NYMEX：10月輕質原油跌1.16美元，每桶為68.14美元。

5.09/09BDI運費指數為3643.00。

6.CBOT：9月黃豆粉跌1.10美元，每公噸為336.30美元。

7.LME：09/09期銅收9387.50美元/公噸，漲138.50美元。

8.09/09SICOM天然橡膠10月期貨RSS3下跌2美分。

9.09/09TRJ-CRB下跌0.83，為218.47。

10.4GbDDR3512Mx8(1600MHz)09日收盤均價2.70美元。

商情綜述:

1.貴金期貨-美元回落，支撐周四紐約期金收1800美元；因美元以及美國公債利率回落，提振黃金避險需求，加上期金價格連續2個交易日下跌，吸引部分投資人逢低買進，因此支撐其價格反彈，並重新收復1800美元關鍵點，而鈀金則續跌逾4%；周四(9/9)收盤報價，12月黃金漲6.5美元，報每盎司1800美元，12月白銀漲0.12美元，10月白金跌1.6美元，12月鈀金跌94.5美元。(王馨慧整理)

2.LME基本金屬-需求提升庫存下降，鎳價觸及7年來高點；因鎳常用於不鏽鋼和電動車電池製造，強勁的需求前景下，令倫敦金屬交易所(LME)註冊倉庫的庫存量減少，周四倫敦(LME)鎳庫存報181,368公噸，下降1.26%，因庫存降低供給緊張，致倫敦(LME)期鎳價格走揚，觸及7年來的高點。終場周四(9/9)期鎳上漲477美元；期錫上漲1,085美元；期鋅上漲13.5美元；期鋁上漲45.5美元；期銅上漲138.5美元；期鉛上漲20美元。(呂方維整理)

3.原油期貨-中釋放儲油，周四歐美原油期貨回落逾1.5%；據了解，中國宣布將釋放其儲備原油(SPR)，以緩解生產型企業的原料價格上漲壓力；此外，美國能源資訊署(EIA)公布的上周原油庫存數據，降幅不如預期，令終場油價承壓，回吐前一交易日漲幅；美國NYMEX-10月輕質原油期貨下跌1.16美元，跌幅1.7%，報68.14美元/桶；倫敦ICE-11月布蘭特原油期貨下跌1.15美元，跌幅1.6%，報71.45美元/桶。(王聖為整理)

4.航運指數-運價回神，周四BDI指數止跌回升；隨著乾散貨市場即將進入旺季，提振海岬型船與巴拿馬型船運價，合計增加962美元，令終場波羅的海乾散貨BDI指數，結束為期一周的跌勢，呈現微幅反彈；其中最新報價BDI指數上漲25點，收3643點，漲幅0.7%；BCI指數上漲76點，收4962點，漲幅1.6%；BPI指數上漲37點，收作3510點，漲幅1.1%；BSI指數下跌32點，收作3179點，跌幅1%。(王聖為整理)

5.橡膠期貨-料產量增加，周四紐約棉花期貨持續走低；市場預期美國農業部可能會提高對美國產量，儘管上周61%的棉花作物處於良好的狀態，較前一周的 70%低，但仍遠高於去年同期的44 %，顯示目前的狀況表明收成良好，打壓棉價進一步下跌，美國紐約棉花交易所(NYCE/ICE) 10月棉花期貨跌0.7%，報每磅94.56美分，12月棉花期貨跌0.9%，收盤每磅93.22美分。(鄧凱綺整理)

6.穀物期貨-周四芝加哥穀物期貨全收黑，其中玉米期貨跌至 7個半月以來的最低點，因市場預期美國政府將提高國內產量預期；小麥期貨下跌 2.4% 至一個多月以來的最低點，因加拿大報告顯示供應量超過預期引發市場看跌情緒，大豆期貨也走軟，觸底反彈至 6 月 25 日以來的最低點，終場9月大豆跌12美分，報1258.75美分， 9月玉米跌2.5美分，報496美分，9月小麥跌16.75美分，報681.5美分，9月黃豆油跌1.43美分，報56.02美分，9月黃豆粉跌1.1美元，報336.30美元。(倪淑茹整理)

7.棉花期貨-低接買盤，周四日本天然橡膠期貨止跌回升；受累需求疲軟，打壓大阪期膠跌至11 個月低點，吸引逢低買盤，提振膠價反彈上漲，而中國經濟經濟增長速度趨緩，上海期膠則續跌；大阪OSE交易所指標2期貨漲0.15%，報每公斤199.6日圓；新加坡SICOM-RSS3 10月期貨跌逾1%，報每公斤177.8美分，上海期貨交易所交易最活躍的9月期貨跌0.2%，收於每噸12470元人民幣。(鄧凱綺整理)

8.記憶體現貨-周四記憶體現貨市場報價持續走弱，動能表現平淡，買方購貨態度相對保守，市場多持觀望態度，購買力道不足，部份規格報價下跌，最新報價為DDR4 8Gb 512Mx16/2400MHz下跌0.12%，報4.075美元；DDR4 4Gb 512Mx8/2400MHz下跌1.5%，報2.686美元；快閃記憶體部份，買氣減緩，動能表現疲弱，市場報價固定，整體市場報價多數持平，最新報價64Gb MLC持平，報價為2.462美元；32Gb MLC持平，報價為2.057美元。(呂方維整理)

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