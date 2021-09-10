【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】周四美股三大指數同步收黑。美國上周初次請領失業給付人數下滑至近18個月新低，緩解了經濟復甦持續放緩的擔憂，但也加劇聯準會可能比預期提前縮減寬鬆政策的擔憂。

美國勞工部公布，上周（截至9月4日）初次請領失業給付人數周減3.5萬人，經季節性調整後為31萬人，創下2020年3月中旬以來的最低記錄，顯示阻礙就業增長的可能是勞動力短缺，並非人力需求持續降溫。

周四收盤，道瓊工業指數跌0.43%，為34,879.38點。標普500指數跌0.46%，為4,493.28點，連跌第4天。那斯達克指數收跌0.25%，為15,248.25點。本周三大指數料將全面收黑。

標普500指數11大類股跌多漲少，僅金融股、能源股和材料股收高，分別小漲0.24%、0.12%和0.07%。

地產股大跌2.12%、醫療保健股跌1.17%，表現最疲弱。

微軟和亞馬遜均跌約1%，給標普500指數和那斯達克指數帶來沉重壓力。

請領失業金數據發布後，美國指標公債殖利率小漲，激勵摩根大通、富國銀行、花旗和摩根士丹利同步上揚。

Infrastructure Capital Management執行長Jay Hatfield表示，這幾天市場的問題在於多為輪動，而非變動，今天因為初領失業給付人數報告，大家都在買周期性股。我們看到標普500指數在介於4,400點到4,600點狹幅區間內波動。

露露檸檬（Lululemon Athletica）飆漲10%。該公司上季營收獲利表現優於市場預期，且看好本財年營收可望提前達到2023年目標。

報導指出北京當局已放慢所有新網路遊戲的審批，受此打擊，網遊股動視暴雪（Activision Blizzard）下挫2.79%，藝電（Electronic Arts）跌1.24%，Take-Two Interactive Software Inc跌1.52%。

Digital Realty跌5%。該房地產投資信託公司宣布將公開發行625萬股股票。

莫德納（Moderna）大漲逾7.8%。該公司宣布正在開發一種結合新冠疫苖加強劑和流感疫苖的單劑型疫苖。

儘管近來走跌，但美股三大指數今年以來仍然大漲，距離歷史高點也只差幾步。標普500指數今年來漲約20%，距歷史高點僅差1.2%。道瓊指數今年來漲14%，距歷史高點差2%。

(時報資訊)