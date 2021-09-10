【時報記者莊丙農台北報導】資訊服務廠商公布8月營收，精誠(6214)單月營收28億元，年增達74.60％，連續6個月創下單月同期新高，年增率也連續6個月達雙位數成長；東捷資訊(6697)單月營收0.84億元，年增39.73％，營收成長原因為客戶數位轉型需求持續增溫，以及為跨國電子元件製造商打造「詢報價管理系統專案」開始認列營收；緯軟(4953)單月營收為5.25億元，年增17.72％。

精誠8月營收主要貢獻來自於因防疫更加發酵的電商宅經濟、遠距辦公等雲服務，以及精誠專注投資發展多雲混合服務所帶來的跨界異質平台整合等重大專案；此外，公部門的大型專案驗收認列對營收的成長也帶來顯著的貢獻。另外，投資併購敦新科技等公司，以強化雲服務生態圈所帶來的綜效，以及政府機構、金融業、高科技製造業於數位轉型的投資持續成長，也是精誠8月營收大幅增長的原因。

東捷資訊以企業邁向數位管理必備的SAP ERP系統為基礎，打造全新「雲端詢價採購系統」（EPM），讓企業與供應商在平台共享詢價資源與進行議價，藉由跨平台載具操作、即時資訊的數位化管理，結合電子簽核機制，提升詢比議價效率，大幅節省溝通時間與作業成本；系統亦提供視訊、語音、錄音、文字與檔案等規格儲存溝通歷程，並採用全球數十種掃毒軟體在上傳檔案時同步掃毒檢核，保障資訊安全。因應企業跨國採購需求，系統提供多國語系及交貨幣別換匯設定，並主動更新提供每日數十種大宗原物料期貨價格，以及大宗原物料未來90天趨勢預測，做為採購議價參考，分析交易價格是否合理，讓企業選擇最有利、正確的採購方案。

東捷資訊持續看好企業數位轉型帶動整體營運，同時也觸及更多產業客群之發展，公司目前亦成功取得全球濾水設備大廠與知名日用消費品製造大廠系統建置導入案，陸續加入營運貢獻，預計為今年整體營運添動能。

緯軟8月因與大陸線上教育客戶結束合作，加上新一波疫情造成大陸部分區域臨時封鎖，營收略受影響，月減0.86％。公司對全年營收目標保持正向看法，營收動能主要來自台灣、大陸地區的IT高科技、金融、電信、製造產業別客戶的數位轉型需求，預期全年可望維持合理穩健的獲利表現。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意