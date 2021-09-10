【時報-台北電】經統計，前個交易日(20210909)
1.外資連續賣超五日以上的股票：
新普(6121) 國票金(2889) 台船(2208) 益登(3048) 宣德(5457)
中光電(5371) 禾瑞亞(3556)
2.連續賣超四日的股票：
鴻海(2317) 和碩(4938) 富邦金(2881) 聯電(2303) 佳世達(2352)
宜特(3289) 中鼎(9933) 頎邦(6147) 矽統(2363) 定穎(6251)
中探針(6217) 中環(2323)
3.連續賣超三日的股票：
網家(8044) 友達(2409) 鈊象(3293) 宏遠證(6015) 技嘉(2376)
東元(1504) 榮運(2607) 嘉里大榮(2608) 穩懋(3105) 群光(2385)
泰博(4736)
4.連續賣超二日的股票：
漢翔(2634) 工信(5521) 正德(2641) 開發金(2883) 新鉅科(3630)
遠東銀(2845) 三商壽(2867) 台中銀(2812) 廣達(2382) 仁寶(2324)
緯創(3231) 云辰(2390) 精英(2331) 裕隆(2201) 旺宏(2337)
國光生(4142) 橘子(6180) 華夏(1305) 和桐(1714) 國喬(1312)
亞聚(1308) 台勝科(3532) 中纖(1718) 長榮(2603) 萬海(2615)
華航(2610) 長榮航(2618) 台肥(1722) 南茂(8150) 浩鼎(4174)
常珵(8097) 鉅祥(2476) 光寶科(2301) 熱映(3373) 寶齡富錦(1760)
長興(1717) 亞諾法(4133) 高端疫苗(6547) 雃博(4106) 合一(4743)
5.轉買為賣的股票：
台積電(2330) 中信金(2891) 元大金(2885) 統一(1216) 晶宏(3141)
台灣高鐵(2633) 中航(2612) 中美實(4702) 世芯-KY(3661) 漢磊(3707)
創惟(6104) 合庫金(5880) 第一金(2892) 新光金(2888) 兆豐金(2886)
玉山金(2884) 臺企銀(2834) 宏捷科(8086) 聯發科(2454) 台化(1326)
裕民(2606) 慧洋-KY(2637) 益航(2601) 四維航(5608) 台航(2617)
中菲行(5609) 聯合再生(3576) 矽創(8016) 世界(5347) 鈺創(5351)
台玻(1802) 燦坤(2430) 光罩(2338) 律勝(3354) 元太(8069)
光磊(2340) 鴻準(2354) 晶焱(6411) 太景*-KY(4157) 志信(2611)
6.賣超前20名：
金融股：
臺企銀(2834) 開發金(2883) 新光金(2888) 富邦金(2881) 玉山金(2884)
中信金(2891) 合庫金(5880)
電子股：
光磊(2340) 聯電(2303) 友達(2409) 鴻海(2317) 矽統(2363)
傳產股：
萬海(2615) 長榮航(2618) 統一(1216) 四維航(5608) 長榮(2603)
華航(2610) 裕民(2606) 台塑(1301)
(時報資訊)