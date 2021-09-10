【時報-台北電】經統計，前個交易日(20210909)

1.外資連續賣超五日以上的股票：

新普(6121) 國票金(2889) 台船(2208) 益登(3048) 宣德(5457)

中光電(5371) 禾瑞亞(3556)

2.連續賣超四日的股票：

鴻海(2317) 和碩(4938) 富邦金(2881) 聯電(2303) 佳世達(2352)

宜特(3289) 中鼎(9933) 頎邦(6147) 矽統(2363) 定穎(6251)

中探針(6217) 中環(2323)

3.連續賣超三日的股票：

網家(8044) 友達(2409) 鈊象(3293) 宏遠證(6015) 技嘉(2376)

東元(1504) 榮運(2607) 嘉里大榮(2608) 穩懋(3105) 群光(2385)

泰博(4736)

4.連續賣超二日的股票：

漢翔(2634) 工信(5521) 正德(2641) 開發金(2883) 新鉅科(3630)

遠東銀(2845) 三商壽(2867) 台中銀(2812) 廣達(2382) 仁寶(2324)

緯創(3231) 云辰(2390) 精英(2331) 裕隆(2201) 旺宏(2337)

國光生(4142) 橘子(6180) 華夏(1305) 和桐(1714) 國喬(1312)

亞聚(1308) 台勝科(3532) 中纖(1718) 長榮(2603) 萬海(2615)

華航(2610) 長榮航(2618) 台肥(1722) 南茂(8150) 浩鼎(4174)

常珵(8097) 鉅祥(2476) 光寶科(2301) 熱映(3373) 寶齡富錦(1760)

長興(1717) 亞諾法(4133) 高端疫苗(6547) 雃博(4106) 合一(4743)

5.轉買為賣的股票：

台積電(2330) 中信金(2891) 元大金(2885) 統一(1216) 晶宏(3141)

台灣高鐵(2633) 中航(2612) 中美實(4702) 世芯-KY(3661) 漢磊(3707)

創惟(6104) 合庫金(5880) 第一金(2892) 新光金(2888) 兆豐金(2886)

玉山金(2884) 臺企銀(2834) 宏捷科(8086) 聯發科(2454) 台化(1326)

裕民(2606) 慧洋-KY(2637) 益航(2601) 四維航(5608) 台航(2617)

中菲行(5609) 聯合再生(3576) 矽創(8016) 世界(5347) 鈺創(5351)

台玻(1802) 燦坤(2430) 光罩(2338) 律勝(3354) 元太(8069)

光磊(2340) 鴻準(2354) 晶焱(6411) 太景*-KY(4157) 志信(2611)

6.賣超前20名：

金融股：

臺企銀(2834) 開發金(2883) 新光金(2888) 富邦金(2881) 玉山金(2884)

中信金(2891) 合庫金(5880)

電子股：

光磊(2340) 聯電(2303) 友達(2409) 鴻海(2317) 矽統(2363)

傳產股：

萬海(2615) 長榮航(2618) 統一(1216) 四維航(5608) 長榮(2603)

華航(2610) 裕民(2606) 台塑(1301)

(時報資訊)

#外資 #國票金 #台船

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