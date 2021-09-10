【時報-台北電】經統計，前個交易日(20210909)
1.外資連續買超五日以上的股票：
國泰金(2882) 南亞(1303) 台泥(1101) 王道銀行(2897) 華南金(2880)
中壽(2823) 晶豪科(3006) 力旺(3529) 台嘉碩(3221)
2.連續買超四日的股票：
陽明(2609) 立凱-KY(5227)
3.連續買超三日的股票：
寶成(9904) 東捷(8064) 金居(8358) 中天(4128) 宜鼎(5289)
盛餘(2029) 金寶(2312) 龍巖(5530) 豐興(2015) 原相(3227)
精材(3374) 台光電(2383) 譜瑞-KY(4966) 昇達科(3491) 金像電(2368)
欣興(3037) 建榮(5340) 良維(6290) 萬泰科(6190) 旺矽(6223)
全新(2455) 九豪(6127) 加高(8182) 天鈺(4961) 威健(3033)
4.連續買超二日的股票：
群創(3481) 嘉澤(3533) 彩晶(6116) 永豐金(2890) 中美晶(5483)
智原(3035) 菱生(2369) 中磊(5388) 致伸(4915) 同欣電(6271)
一詮(2486) 福華(8085) 立敦(6175) 萬潤(6187) 越峰(8121)
奇鋐(3017) 晶相光(3530)
5.轉賣為買的股票：
宏碁(2353) 中鋼(2002) 潤泰全(2915) 明基材(8215) 晟德(4123)
康普(4739) 建錩(5014) 華星光(4979) 統振(6170) 大江(8436)
上詮(3363) 光頡(3624) 大國鋼(8415) 曜越(3540) 立端(6245)
高技(5439) 亞電(4939) 富強鑫(6603) 第一銅(2009) 振曜(6143)
康和證(6016) 英業達(2356) 凌陽(2401) 大同(2371) 同致(3552)
大聯大(3702) 智冠(5478) 聯成(1313) 遠東新(1402) 南紡(1440)
力鵬(1447) 東和鋼鐵(2006) 允強(2034) 彰源(2030) 大成鋼(2027)
中鴻(2014) 聚亨(2022) 世紀鋼(9958) 方土昶(6265) 大亞(1609)
京元電子(2449) 景碩(3189) 太子(2511) 茂迪(6244) 義隆(2458)
群聯(8299) 南亞科(2408) 榮剛(5009) 華邦電(2344) 威剛(3260)
華紙(1905) 榮成(1909) 永豐餘(1907) 正隆(1904) 欣銓(3264)
新華(5481) 環球晶(6488) 泰鼎-KY(4927) 南帝(2108) 敦泰(3545)
華泰(2329) 國統(8936) 光環(3234) 智易(3596) 擎亞(8096)
精成科(6191) 美而快(5321) 佳總(5355) 台郡(6269) 富喬(1815)
德宏(5475) 精星(8183) 燿華(2367) 華通(2313) 飛宏(2457)
僑威(3078) 均豪(5443) 濱川(1569) 錦明(3230) 廣運(6125)
鼎元(2426) 久元(6261) 光洋科(1785) 銘異(3060) 亞光(3019)
立隆電(2472) 千如(3236) 佳邦(6284) 蜜望實(8043) 力致(3483)
安碁(6174) 強茂(2481) 台半(5425) 朋程(8255) 順達(3211)
加百裕(3323) 系統電(5309) 十銓(4967) 廣穎(4973) 富旺(6219)
春源(2010) 長科*(6548) 驊訊(6237) 聚和(6509) 界霖(5285)
6.買超前20名：
金融股：
國泰金(2882)
電子股：
群創(3481) 菱生(2369) 華邦電(2344) 京元電子(2449) 宏碁(2353)
欣銓(3264) 威健(3033) 敦泰(3545) 台半(5425) 南亞科(2408)
合晶(6182)
傳產股：
中鋼(2002) 燁輝(2023) 中鴻(2014) 聚和(6509) 榮剛(5009)
遠東新(1402) 大國鋼(8415) 運錩(2069)
(時報資訊)