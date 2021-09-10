小編今天（10日）精選5件不可不知的國內外財經大事。市場預期央行本季不會調整利率，甚至明年底可能「連11凍」，股市等因利率正常化產生的風險趨近於零。就以往經驗來看，美國聯準會（Fed）啟動升息後，央行才會同步或延後一季反應跟進。

【1】央行不升息 股市未來一年 幾乎無利率風險

全球疫情一波波，使得原已邁向復甦的經濟再添變數，主要央行升息恐延後，市場普遍認定，央行23日舉行的第三季理事會，政策利率還是會維持不動，甚至未來一年也沒有調高的機會，股市等因利率正常化產生的風險趨近於零，企業借款也暫不必擔心成本提高。

【2】投信認養股新唐遭棄養 7日跌停爆違約交割4千萬

台灣證券交易所公告，證券商今天申報7日違約交割買進、賣出合計總金額新台幣6421萬7800元，買進、賣出相抵後金額134萬1600元；個股達違約資訊揭露標準的為新唐。

【3】錢愈存愈薄 國銀存款利率 續探新低

資金氾濫成災，存款利率降不停，扣除通膨後，形同實質負利率，錢可說是愈存愈少。根據中央銀行最新公布的第二季本國銀行存放款加權平均利率，存款利率從第一季0.38％，下滑2個基本點（1個基本點是0.01個百分點）至0.36％、創下歷史新低，且近二年半已大降20個基本點；放款利率則持平在1.61％的史上最低水準。

【4】蛋黃區每坪攀5字頭 新竹房價漲幅北台灣最猛

新竹房價「跳躍式」狂飆，根據7月起上路的預售屋實價揭露，坤山建設高鐵站前大案「坤山央央」，高樓層最高成交單價達每坪58.2萬元、新家華建設「致家人」亦達每坪52.2萬元，新竹指標建案成交單價，相繼站上5字頭；除此之外，昌益建設的「昌益馥邸」、富宇建設的「富宇御琚」，最高成交單價也逼近5字頭大關。

【5】新能源車產能過剩 陸出手限制

自2020年初疫情爆發後，在大陸迅速推動「汽車下鄉」與政策鼓勵下，大陸新能源汽車產銷突飛猛進。但外電9日援引消息，為防止新能源汽車帶來產能過剩問題，大陸監管部門將制定新措施，包括設定新能源汽車行業的最低產能利用率指標。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意