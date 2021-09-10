時報-今日焦點新聞
國內頭條：
1.928檔期迎史上天量。(工商時報)
2.台股冷清，探9個月新低量。(工商時報)
3.8月證交稅連23紅，史上最長。(工商時報)
4.強攻平板電腦商機，聯發科6奈米迅鯤900T晶片搶市。(工商時報)
5.政院拍板，五倍券10月8日上路。(工商時報)
6.新北幼兒園群聚再增4例、累計27人。(中國時報)
7.台股「窒息」 量能急縮、市場觀望味濃。(經濟日報)
8.振興五倍券超實用攻略，領用重點全掌握。(經濟日報)
9.Chromebook激情退去，NB供應鏈出貨落寞。(電子時報)
10.SiC導入電動車趨勢確立，IDM廠積極卡位搶佔先機。(電子時報)
大陸頭條：
1.8月CPI同比上漲0.8%，與PPI剪刀差刷新歷史最高水平。(新浪財經網)
2.三大指數尾盤回暖，滬指漲0.5%。(新浪財經網)
3.跨境理財通倒計時，大灣區探路現代金融。(新浪財經網)
4.央行新增人民幣3000億元支小再貸款額度。(經濟參考報)
5.上交所公布2021年中秋節休市安排。(經濟參考報)
國際頭條：
1.中國最大在線音頻平台喜馬拉雅放棄赴美IPO計劃。﹙路透社﹚
2.上周初領失業金人數降至近18個月最低，美股三大指數收低。﹙路透社﹚
3.油價跌至兩周新低，受累於中國組織投放國儲原油和強勁美債標售。﹙路透社﹚
4.網遊巨頭騰訊和網易被約談後股價大幅下挫。(華爾街日報)
5.拜登將要求大公司員工和政府僱員接種新冠疫苗。(華爾街日報)
6.中國推動教育公平舉措令一線城市學區房遇冷。(華爾街日報)(編輯整理：廖小蕎)
(時報資訊)