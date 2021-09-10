【時報-記者鄧凱綺台北報導】美國紐約棉花交易所(NYCE) 10月棉

花期貨09/09收盤每磅94.56美分，下跌0.64美分。(商品行情網)

(時報資訊)

#棉花

重要商品行情

（更新：2021/09/10）
紐約近月天然氣
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1800.0 +6.50
紐約近月輕質原油
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3643 +25.00
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芝加哥近月黃豆
1258.75 -12.00
芝加哥近月玉米
496 -2.25
日本近月RSS3橡膠
185.10 -3.60
倫敦三個月期銅
9387.50 +138.50
紐約近月棉花
94.56 -0.64
倫敦三個月期鎳
20190.00 +477.00
倫敦近月布蘭特
71.45 -1.15

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