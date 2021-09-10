時報-新加坡天然橡膠期貨(單位:美分/公斤)

項目 09/09 09/08 漲跌

10月RSS3 177.80 179.80 -2.00

10月RTSR20FOB 159.10 158.70 +0.40

(王聖為)(商品行情網)

(時報資訊)

#天然橡膠 #期貨

重要商品行情

（更新：2021/09/10）
紐約近月天然氣
5.031 +0.12
紐約近月黃金
1800.0 +6.50
紐約近月輕質原油
68.14 -1.16
BDI綜合指數
3643 +25.00
紐約近月RBOB汽油
2.0997 -0.03
芝加哥近月黃豆
1258.75 -12.00
芝加哥近月玉米
496 -2.25
日本近月RSS3橡膠
185.10 -3.60
倫敦三個月期銅
9387.50 +138.50
紐約近月棉花
94.56 -0.64
倫敦三個月期鎳
20190.00 +477.00
倫敦近月布蘭特
71.45 -1.15

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