印度最近進行的一次2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗效力調查顯示，打過第一劑疫苗者若感染新冠病毒，存活率將超過96%。

印度醫學研究委員會（ICMR）主席兼印度疫苗效力調查計畫主導人巴加瓦（Balram Bhargava）昨天在記者會上表示，COVID-19的疫苗將是染疫者救命丸。

巴加瓦說，從4月18日至8月15日期間整合而得的數據顯示，打過一劑新冠病毒疫苗者的染疫存活率達96.6%，打過兩劑者更可達97.5%。

這份調查追蹤了4月至5月間印度第2波疫情期間，疫苗對民眾的保護力。

巴加瓦表示，數據顯示，疫苗的保護力對18歲以上的各年齡層均有效，但注射疫苗後的再感染率及突破性感染率仍在研究中。

他說：「我們先針對疫苗與死亡率進行研究，因為這是多數人所關心的。疫苗肯定可以避免重症及死亡。」

印度衛生與家庭福利部資料顯示，截至今天下午7時，18歲以上印度民眾當中，已有58%至少注射過第一劑；若包含第一劑與第二劑在內，印度總計已為民眾注射逾7億1659萬劑疫苗。

目前印度是使用阿斯特捷利康（AstraZeneca）、印度國產Covaxin疫苗，以及俄羅斯衛星V（Sputnik V）等3種品牌的疫苗。

印度9日的官方數據也顯示，全印度過去24小時新增4萬3263宗COVID-19病例，其中德里只有41例；另有338例死亡。

(時報資訊)