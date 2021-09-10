【時報記者莊丙農台北報導】波力-KY(8467)投資新創公司聽儷科技，持股逾1成，聽儷主要營運聽覺電商平台「iTinney愛聽你」，以聲音感動人的渲染能力，讓長期被忽視的視障消費族群開啟新的購物模式。聽儷科技懷抱友善社會的初衷，整合MarTech數據分析的能力、運用聲音說故事，將電商從傳統購物的層次提升至情感體驗的新紀元。波力集團創辦人洪進山表示，投資聽儷希望打造正能量運動生態圈，站穩台灣後希望未來進軍大陸視障電商市場。

聽儷科技團隊是全球首推情境式聽覺體驗的社群電商，更首創以聽覺為導向、擁有視障友善使用介面的電商購物平台。根據聽儷科技團隊的調查，台灣視障人口約有30萬，卻沒有任何購物平台讓視障者「聽了就能決定下單」，大部分標榜視障友善的平台，只具有語音導入功能，無法跳脫既有的視覺導向框架。

聽儷科技總經理藍心年僅23歲，目前為台灣師範大學研究所學生，大學就讀台師大企管系，獲選為傑出學生。藍心在企管系教授帶領之下，參與波力產學合作案，協助建置線上電商平台，以及進行產業數位轉型，獲得波力集團總經理洪進山的青睞與肯定。聽儷同時成立生技公司，與台灣中藥大廠共同合作研發，推出一系列「食品級原料」的中藥複方清潔產品，包含濕洗手、乾洗手、藥浴慕斯等，訴求純天然、友善環境、生物降解原料以及永續社會。

(時報資訊)

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