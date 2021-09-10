【時報-盤前掃瞄】國外消息：

1.周四收盤，道瓊工業指數跌0.43%，為34,879.38點。標普500指數跌0.46%，為4,493.28點。那斯達克指數跌0.25%，為15,248.25點。

2.復甦看好，ECB縮減購債規模。儘管全球因Delta變種病毒肆虐疫情復燃，歐洲央行（ECB）周四開會後決議基準利率維持不變，疫情緊急購債計畫（PEPP）至少實施到2022年3月，惟考量經濟成長與通膨率雙升，購債手筆將「小幅縮減」，市場預估每月買債規模將從800億歐元減至600到700億歐元。

3.烏克蘭承認比特幣合法。烏克蘭國會8日通過加密通貨合法化法案，成為短短數周內第五個承認比特幣等加密通貨合法地位的國家。外界認為這有助加密通貨逐步走向全球合法化。

4.強生加稅獲准，稅負史上最重。英國下議院周三表決通過首相強生所提的加稅案，國家保險稅與股利所得稅率分別調高1.25個百分點，初估每年可為國庫多進帳120億英鎊，以填補日漸擴大的健保與社會福利財政窟窿。根據財政研究所（IFS），英國稅負將達到史上最高。

5.Fed褐皮書：美經濟略放緩。根據美國聯準會（Fed）9日發布的最新褐皮書報告顯示，受到Delta變種病毒、供應鏈瓶頸，以及勞工短缺影響，美國7、8月經濟活動略為放緩，降至溫和。此外，美國上周初領失業救濟人數降至疫情爆發以來新低紀錄。

6.拜登盯肉價，批包裝商賺太多。美國拜登政府8日承諾嚴格管控肉價上漲，對於平抑物價展現更強硬的立場。白宮官員批評指出，肉品包裝商趁著疫情期間需求升高之際牟取暴利，連帶損害農牧業者與消費者利益。

7.輝達併安謀，歐盟10月13日裁決。輝達（Nvidia）8日向歐盟反壟斷監管機構提出申請，請求批准該公司斥資540億美元收購英國晶片設計公司安謀（ARM）的交易。歐盟將在10月13日做出裁決。

8.馬士基相中綠色燃料，注資WasteFuel。丹麥航運巨擘馬士基（Maersk）宣布投資加州綠色燃料新創公司WasteFuel，藉此「開發美洲和亞洲的綠色生質甲醇產能」。此次馬士基注資，也是WasteFuel在獲巴菲特青睞後又迎來一家重量級投資者。

9.美太陽能供電占比，拚2035年前衝37％。美國能源部8日發布報告指出，太陽能發電占美國總發電量的比例，2035年前要衝高到37％，2050年占比進一步擴大到44％，前提是美國能源政策須大刀闊斧改革，減少對石化燃料的依賴。

10.Lululemon上季業績告捷，營收目標可望早兩年達陣。知名瑜珈服品牌Lululemon（露露樂蒙）公布，拜實體店購物回溫、電商需求依舊強勁所賜，本會計年度第二季（6到8月）營收、獲利超出分析師預期，並且看好今年度收入可提前達到2023年目標。不過這家運動服飾集團也提到，目前面臨供應鏈瓶頸的負面影響。

11.學普丁掌權，杜特蒂明年角逐副總統。現年76歲的菲律賓總統杜特蒂8日獲執政黨「民主菲人─國民力量黨」（PDP-Laban）正式提名為下屆副總統候選人，杜特蒂稱出於「對國家的愛」接受黨內提名。有學者批評，杜特蒂此舉是想當「普丁第二」，但對中國而言則是好消息，因為若杜特蒂在外交政策上保有影響力，「友中路線」會持續。

(時報資訊)