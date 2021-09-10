【時報-盤前掃瞄】國內消息：

1.928檔期，迎史上天量。最新調查顯示，今年「928檔期」房市在營建成本上漲、遞延效應、資金行情效應下，北台灣都會區推案量直逼2,700億元，年增逾千億元、年增幅高達64％，有機會挑戰史上928檔期天量紀錄。

2.台股冷清，探九個月新低量。台股面臨Delta疫情、Fed減債、美政府恐有債務違約風險及電子訂單出現雜音等四大疑慮，股市寒風提前來襲，加權指數9日以17,304點作收、上揚33.84點，成交值卻萎縮至2,469億元，創去年12月28日以來新低量。

3.強攻平板電腦商機，聯發科6奈米迅鯤900T晶片搶市。聯發科宣布推出迅鯤900T，產品採用6奈米製程打造，預期搭載迅鯤900T的平板電腦將於近期上市。法人指出，遠端商機不斷成長效應下，聯發科後續將有望持續受惠OPPO、Vivo及榮耀等品牌進攻平板電腦市場商機。

4.8月證交稅連23紅，史上最長。財政部9日公布8月稅收統計指出，證交稅收245億元，年增率67.5％，是連23紅，刷新史上最長紅紀錄，但台股波折，8月交易量比7月減少近三成，抑制8月總稅收年增3.8％，達僅1,324億元，未能再看到大幅成長。不過，累計前八月稅收達1兆9,360億元，創史上同期新高。

5.新版生醫條例，再造生技十年榮景。行政院會9日拍板《生技醫藥產業發展條例》草案，將生醫產業租稅優惠期間再延長十年至2031年底，並將新興生技領域均納入租稅優惠適用範圍，及引領資金投入，強化留才攬才，培養新興科技護國群山，打造下個十年生技產業榮景。

6.前七月國人刷卡突破1.7兆。新冠肺炎疫情從2021年5月大爆發，金管會銀行局副局長林志吉9日指出，前七月國人刷卡金額達1兆7,713億元，較去年同期的1兆7,403億元還多310億元，年增率達1.78％。

7.高雄券上路，5倍變6倍。高雄市政府9日宣布推出「高雄開就賺」振興活動，內容除市長陳其邁先前預告加碼的「高雄券」外，也將比照去年推出抽獎活動，並結合業者祭出各項優惠，吸引購物消費潮。

(時報資訊)