【時報-盤前掃瞄】基本面：

1.前一交易日新台幣以27.752元兌一美元收市，貶值0.6分，成交值為10.59億美元。

2.集中市場09日融資增為2631.47億元，融券增為534067張。

3.集中市場09日自營商賣超5.07億元，投信買超3.38億元，外資賣超6.38億元。

4.政院拍板，五倍券10月8日上路。行政院拍板振興五倍券10月8日上路，使用至2022年4月30日，總經費1,206.9億元，預估創造2,000億元經濟效益，適用範圍僅排除境外電商，明年4月30日前出生的國民、外籍配偶、持永久居留證、外交官員證者，都可領取。

5.錢愈存愈薄，國銀存款利率續探新低。央行最新公布的第二季本國銀行存放款加權平均利率，存款利率從第一季0.38％，下滑2個基本點（1個基本點是0.01個百分點）至0.36％、創下歷史新低，且近二年半已大降20個基本點；放款利率則持平在1.61％的史上最低水準。。

6.央行不升息，股市未來一年幾乎無利率風險。全球主要央行升息恐延後，市場普遍認定，央行23日舉行的第三季理事會，政策利率還是會維持不動，甚至未來一年也沒有調高的機會，股市等因利率正常化產生的風險趨近於零，企業借款也暫不必擔心成本提高。

7.世界8月營收再創新高。世界先進8月合併營收達40.29億元，再度改寫單月歷史新高。法人預期世界先進下半年將受惠於漲價趨勢，加上產能有望再度小幅開出，單季營收將有機會逐季創下新高。

8.日月光8月績優，歷史次高。封測大廠日月光投控8月合併營收達504.50億元，創下單月歷史次高。法人指出，日月光投控受惠於傳統旺季，使封測及電子代工（EMS）業務產能呈現滿載水準，且在產能吃緊效應下，下半年營運將有機會呈現逐季創高的優異水準。

9.華碩8月業績增兩成，同期最佳。受惠旺季需求增溫，品牌廠華碩除筆電出貨暢旺，主機板及顯示卡出貨亦同步回溫，拉抬其8月營收動能較7月大幅彈升超過兩成，並年增逾5％，一舉刷新歷年同期新高。

10.八大加碼券，刺激消費戰力大增。配合振興五倍券，行政院各部會同步推出八大加碼券，投入87億元，加碼刺激消費。

11.交通部擬再加碼20億紓困，導遊、司機、旅館等受惠。

12.仁寶、廣達8月營收兩樣情。仁寶8月又突破千億元大關、達1,023.86億元，筆電出貨量則月減20萬台、至470萬台，廣達則受到上海浦東機場貨運航班減班與疫情影響零組件供應下，8月營收僅有847.18億元、月減一成，筆電出貨量下滑至550萬台，不過在季底效應下，仁寶、廣達均表示，9月出貨量可望優於8月。

13.券商八月業績，5家賺逾3億。8月加權指數高低檔波動達1,395點，影響證券商8月業績成長與衰退互見，首波已有17家證券商公布業績，統一證（2855）、福邦證（6026）、元大證等8月獲利優於前月，致和證（5864）、宏遠證（6015）單月虧轉盈，群益（6005）、日盛證及永豐金證等5家單月獲利超過3億元，但9月盤勢持續震盪，證券商業績仍面臨考驗。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意